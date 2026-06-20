الرئيس بارزاني يستقبل محافظ بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 20 حزيران/ يونيو 2026، في مصيف بيرمام، محافظ بغداد عطوان العطواني والوفد المرافق له، حيث جرى بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات التنموية والخدمية بين العاصمة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بغداد والوفد المرافق عن بالغ تقديرهم لتاريخ نضال شعب كوردستان وتضحياته الجسيمة في سبيل الحرية، مثمنين الدور التاريخي والمحوري للرئيس بارزاني في قيادة هذا النضال الطويل، وجهوده المستمرة لتسييخ دعائم الاستقرار، والوئام، والنهوض العمراني في الإقليم، فضلاً عن بصماته الواضحة في بناء وتأسيس العملية الديمقراطية في العراق الجديد.

من جانبه، استعرض الرئيس بارزاني محطات كفاح وتضحيات شعب كوردستان عبر مختلف المراحل السياسية.

مشدداً على أن قيم السلام، وثقافة التسامح، والتعايش المشترك تشكّل الركائز الأساسية والمنطلق الحقيقي لأي تقدم أو نهوض اقتصادي واجتماعي في إقليم كوردستان وعموم العراق.

كما تخلل الاجتماع تبادل موسع للرؤى ووجهات النظر حول الاستفادة من التجربة التنموية والإعمارية لإقليم كوردستان، ودعم الجهود الحكومية الرامية لرفع مستوى الخدمات وتحقيق الاستقرار المستدام في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية.

في سياق متصل، جدد الرئيس بارزاني دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها رئيس حكومة إقليم كوردستان لعقد "مؤتمر محافظي العراق" في العاصمة أربيل، مؤكداً أن هذا المؤتمر يمثل خطوة إيجابية ومحورية لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الرؤى الخدمية بين الحكومات المحلية.