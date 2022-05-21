أمن

قصف إسرائيلي متجدد يوقع قتلى جنوب دمشق

تشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.
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الدفاعات السورية أسقطت عدداً من الصواريخ بحسب الإعلام الرسمي
الدفاعات السورية أسقطت عدداً من الصواريخ بحسب الإعلام الرسمي
سوریا إسرائيل دمشق قصف

أربيل (كوردستان 24)- شنت إسرائيل في وقت متأخر من الجمعة ضربات صاروخية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جنوب دمشق.

وبحسب وزارة الدفاع السورية فإن الهجوم الإسرائيلي انطلق من هضبة الجولان واستهدف بعض النقاط أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسبب في بعض الخسائر المادية.

وسبق أن ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدداً من الصواريخ في ريف دمشق.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

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