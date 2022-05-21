قصف إسرائيلي متجدد يوقع قتلى جنوب دمشق

أربيل (كوردستان 24)- شنت إسرائيل في وقت متأخر من الجمعة ضربات صاروخية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جنوب دمشق.

وبحسب وزارة الدفاع السورية فإن الهجوم الإسرائيلي انطلق من هضبة الجولان واستهدف بعض النقاط أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسبب في بعض الخسائر المادية.

وسبق أن ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدداً من الصواريخ في ريف دمشق.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.