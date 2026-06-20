هدوء لم يكتمل.. نيران إسرائيل تلاحق الجنوب اللبناني رغم "تفاهمات الجمعة"

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أربيل (كوردستان24)- رغم الأنباء التي تم تداولها حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، عاودت الطائرات الإسرائيلية شن سلسلة من الهجمات العنيفة استهدفت عدة مناطق في عمق جنوب لبنان.

أفادت تقارير إعلامية في الشرق الأوسط بأن فجر اليوم السبت، 20 حزيران/يونيو 2026، شهد تنفيذ ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة "النبطية الفوقا". جاء ذلك عقب تبادل للقصف والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، شملت قصفاً مدفعياً طال قرى تابعة للنبطية، وحبوش، وميفدون.

وأشارت المصادر إلى أن المقاتلات الإسرائيلية وسعت دائرة استهدافها لتشمل قرى: النميرية، وشوكين، وكفرجوز، وعربصاليم في قضاء النبطية، وصولاً إلى جبل الرفيع في منطقة جزين.

من جانبها، أكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن إسرائيل نفذت أكثر من 12 غارة جوية منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط ضحايا؛ حيث قُتل ثلاثة أشخاص في النبطية، وشخص في دير الزهراني، بالإضافة إلى قتيل آخر في منطقة الدوير.

تأتي هذه التطورات الميدانية بعد ساعات من تأكيدات صدرت يوم الجمعة من مصادر في حزب الله ومسؤول إسرائيلي رفيع بشأن التزام الطرفين بوقف إطلاق النار. وكان المسؤول الإسرائيلي قد صرح قائلاً: "لن تقع حرب ما لم يهاجمنا حزب الله"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستبقى في حالة دفاعية ضمن شريط حدودي بعمق 10 كيلومترات.

إلا أن هذا التصعيد الجديد ألقى بظلاله على المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؛ حيث أعلنت إيران تأجيل اجتماع توقيع اتفاق "تاريخي" كان من المفترض عقده الجمعة في سويسرا، وذلك احتجاجاً على استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة (NBC News) يوم الجمعة، أنه تدخل شخصياً وطلب من إسرائيل قبول وقف إطلاق النار، واصفاً هذه الخطوة بأنها "إيجابية" وبمثابة "اللمسة الأخيرة" (Icing on the cake) لإتمام الاتفاق الكبير المرتقب مع إيران.

على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات يوم الجمعة وحده أدت إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 33 آخرين.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصيلة الإجمالية في لبنان منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 2 آذار/مارس الماضي، تجاوزت 3756 قتيلاً و11632 جريحاً، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من ديارهم.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في إحصائية نشرها يوم الاثنين الماضي، أن خسائره منذ بداية المواجهات بلغت 31 قتيلاً من الجنود والضباط، فيما أصيب 1302 جندياً آخرين بجروح متفاوتة.