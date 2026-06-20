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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة النقل البريطانية، مقتل شخص وإصابة آخرين جراء حادث تصادم قطارين شمال لندن في وقتٍ متأخّر من مساء الجمعة.

وأوردت الشرطة أنها على علم "بأن عدداً من الأشخاص أصيبوا، وببالغ الحزن لقي شخص حتفه".

مضيفةً ان عناصرها "يواصلون الاستجابة في الموقع بجانب زملاء من شرطة بيدفوردشير، وخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف المحلية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت شرطة النقل البريطانية أفادت في منشور سابق على منصة إكس أنها "تستجيب لتقارير عن تصادم بين قطارين في منطقة بيدفورد" على مسافة حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على منصات التواصل الاجتماعي، حادثا بين قطارين تابعين لشركة "إيست ميدلاندز ريلواي". ووقف ركاب على سكة الحديد بجانب عربات متضرّرة.

بحسب المشاهد، بقي كلا القطارين على السكة، لكن أحد الركاب قال إن أحد القطارين قد خرج عن مساره.

من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف في شرق إنكلترا بأنّها أرسلت فرقا "تشمل الاسعاف الجوي وفريق استجابة للمناطق الخطرة، للتعامل مع حادث كبير على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد".

كما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في بيدفوردشير نشر طواقم "في مكان حادث على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد".

وتُعد حوادث تصادم القطارات نادرة نسبيا في بريطانيا.

ففي أيلول/سبتمبر 2023، أصيب أشخاص بجروح بعد تصادم قطارين على سكة حديد أفيمور في اسكتلندا.

وفي آب/أغسطس 2020، انحرف قطار كان متوجها من أبردين إلى غلاسكو عن مساره، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في شمال شرق اسكتلندا، بعد انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة.