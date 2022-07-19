بريطانيا تجدد دعمها لتسريع عجلة إصلاح البيشمركة وتعزيز قواتها

أربيل (كوردستان 24)- جدد كبير المستشارين العسكريين البريطانيين الكولونيل روب درايفر اليوم الثلاثاء دعم بلاده لبرنامج لتعزيز قدرات قوات البيشمركة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مدير الحركات العسكرية في وزارة البيشمركة العميد الركن شوان حمه غريب مع درايفر، وجرى فيه بحث تسريع عجلة الإصلاح في الوزارة.

وبريطانيا جزء من المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2018، لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.

ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها بقيادة موحدة.

وذكر بيان أصدرته وزارة البيشمركة أن الجانبين أشارا إلى أهمية تسريع عملية الإصلاح في مرافق الوزارة، ولا سيما توحيد قواتها.

كذلك تناول الاجتماع ملف تشكيل فرقتين داخل قوات البيشمركة لتطوير الأداء من ناحية القيادة والسيطرة، حسبما ذكره البيان.

كما لفتت الوزارة إلى تعزيز جبهات البيشمركة وأساليب أداء مهامها.

وجاء في البيان "أكد الوفد (البريطاني) على مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة البيشمركة بهدف تحسين وتعزيز قواتها".

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وتعهدت بريطانياً مراراً بموالة التدريب.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق إلّا أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.