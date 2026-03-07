بغداد قضت ليلة متوترة.. إحباط هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف قاعدة فيكتوريا

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة العراقية بغداد، ليلة وفجراً اتسما بالتوتر الأمني، إثر محاولة استهداف قاعدة "فيكتوريا" العسكرية الواقعة داخل حرم مطار بغداد الدولي بسلسلة من الهجمات.

وأفاد مصدر أمني، فجر اليوم السبت 7 آذار 2026، بأن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من إحباط هجوم جديد نفذته طائرات مسيرة كانت تروم استهداف القاعدة. وأكد المصدر أن "الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرتين مسيرتين في سماء المنطقة قبل وصولهما إلى أهدافهما المحددة".

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من كشف المصدر ذاته عن تفاصيل هجوم آخر وقع يوم الجمعة، مشيراً إلى أن القاعدة تعرضت لاستهدافات متعددة؛ فإلى جانب الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها، سقط صاروخان في محيط القاعدة دون وقوع خسائر تذكر.

وفي أعقاب الهجوم، فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً حول محيط العمليات، وشنت حملة تفتيش واسعة النطاق في المناطق القريبة للبحث عن المنصات التي استُخدمت في إطلاق الصواريخ وتحديد جهة الانطلاق.