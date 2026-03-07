"سنتكوم" تعلن استهداف 43 سفينة حربية و3 آلاف موقع عسكري داخل إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان رسمي، عن توجيه "ضربات قاصمة" استهدفت القوات البحرية والبنية التحتية العسكرية الإيرانية، مؤكدة إصابة وتدمير العشرات من القطع البحرية التابعة لطهران.

وكشفت القيادة المركزية في أحدث بياناتها حول العمليات العسكرية الجارية، أن قواتها تمكنت حتى الآن من استهداف 43 سفينة حربية إيرانية. وجاء في البيان: "نفذت قواتنا سلسلة من الهجمات المكثفة، طالت أكثر من 3 آلاف هدف مختلف في العمق الإيراني".

وأوضحت (سنتكوم) أن العمليات أسفرت عن تدمير جزء كبير من الأسطول الحربي الإيراني المستهدف، بينما تعرضت السفن الأخرى لأضرار جسيمة أدت إلى خروجها عن الخدمة أو تقليص قدراتها العملياتية بشكل كبير.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في أعقاب الهجوم الجوي الواسع الذي شنته الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل فجر يوم السبت، 28 فبراير/شباط 2026، والذي استهدف مواقع استراتيجية داخل إيران وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين البارزين.

في المقابل، ردت طهران بشكل فوري على تلك الضربات عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع استهداف عدة قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة، مما ينذر بتصعيد عسكري غير مسبوق في الشرق الأوسط.