"الأمن للجميع أو لا أمن لأحد".. المقاومة العراقية تهدد المصالح الأمريكية في الخليج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت "المقاومة العراقية"، فجر اليوم السبت، بياناً شديد اللهجة وجهت فيه تحذيراً مباشراً إلى الولايات المتحدة وحلفائها، معلنةً عن معادلة أمنية جديدة تربط استقرار المنطقة بسلامة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت المقاومة في بيانها أن السنوات الماضية أثبتت وحدة الساحات والمصير، مشددة على أن أمن المنطقة يخضع لمعادلة واحدة وهي: "إما الأمن للجميع، أو لا أمن لأحد".

وأوضح البيان أن أمن واستقرار ضاحية بيروت الجنوبية وسكانها يمثل جزءاً لا يتجزأ من معادلة الأمن الإقليمي، محذراً من أن أي تجاوز لهذا الخط الأحمر ستكون له تداعيات مباشرة وكارثية على المصالح الأمريكية الحيوية في الشرق الأوسط.

وتضمن البيان تهديدات صريحة طالت المنشآت الدبلوماسية والاقتصادية، حيث جاء فيه:

البعثات الدبلوماسية: أي اعتداء على ضاحية بيروت المكتظة بالمدنيين سيجعل سفارات "الدول المعتدية" أهدافاً مشروعة، سواء كانت في العراق أو البحرين أو الكويت أو لبنان.

قطاع الطاقة: توعدت المقاومة بضرب مصالح الطاقة، مشيرة إلى أن الهجوم سيؤثر بشكل مباشر على أمن شركات النفط الأمريكية الكبرى العاملة في شبه الجزيرة العربية.

واختتمت المقاومة العراقية بيانها بعبارة "وقد أعذر من أنذر"، في إشارة واضحة إلى جاهزيتها لتنفيذ هذه التهديدات وتحويلها إلى واقع ميداني في حال وقوع أي هجوم عسكري يستهدف العمق اللبناني.