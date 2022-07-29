قصف جوي يطيح بـ 8 إرهابيين غربي نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس، مقتل 8 إرهابيين بضربة استهدفت أحد الكهوف غربي نينوى.

وافادت الخلية في بيان، إنه "بعد الضربتين الجويتين اللتين نفذتهما طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16، خرجت قوة من الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى لتفتيش المكان المستهدف وفقاً لمعلومات دقيقة".

وأضافت، أن "الكهف الذي دمر بالكامل في سلسلة جبال عداية كان بداخله 8 عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، مشيرة الى "تأمين المنطقة من قبل القوات الأمنية المشتركة في هذا الواجب".

وأكدت أن "تقاطع المعلومات الاستخبارية كانت له نتائج إيجابية أربكت العدو".