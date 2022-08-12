السعودية: مطلوب يفجر نفسه في محافظة جدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية اليوم الجمعة أن مطلوباً قام بتفجير نفسه عند مباشرة الأجهزة الأمنية بإجراءات القبض عليه.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان لها اليوم إلحاقاً بالبيان الصادر بتأريخ 21/4/1437 هجرية، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء تسعة أشخاص مطلوبين للجهات الأمنية، فقد تمكنت الجهات المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم 4 من تلك القائمة.

وأضاف البيان أن أمن الدولة وعبر عملية أمنية استطاعت من تعقب المطلوب عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، و رصد وجوده في حي السامر بمحافظة جدة.

وأشار البيان الى "انه عند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عن هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الامن لإصابات مختلفة، نقلوا على إثرها للمستشفى".

وأكد البيان على "أن أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع".