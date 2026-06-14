إسرائيل تعلن تنفيذ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف مواقع تابعة لحزب الله

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أربيل (كوردستان 24)-تعرضت العاصمة اللبنانية، بيروت الى غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية، في تصعيد جديد بالمنطقة.

وقال بيان منسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً على ما وصفه بأهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مؤكداً أن إسرائيل “لن تتسامح مع إطلاق النار عليها”.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوماً دقيقاً استهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية، مشيراً إلى أن العملية جاءت عقب إطلاق “حزب الله” أهدافاً جوية باتجاه إسرائيل، وفق بيانه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل “لإزالة أي تهديد لإسرائيل ولجنوده” بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهدف كان ضابط اتصال تابعاً لحزب الله.

وفي وقت لاحق، أكد نتنياهو أن إسرائيل هاجمت أهدافاً تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مجدداً التحذير من استمرار الرد على أي هجمات تستهدفها.