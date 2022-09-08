سیاسة

الكاظمي يُعزي بوفاة الملكة إليزابيث

author_image مظفر مزوري
العراق مصطفى الكاظمي الملكة إليزابيث المملكة المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم تعازيه بوفاة إليزابيث الثانية، وأكد على استمرار التعاون مع بريطانيا.

وقال مصطفى الكاظمي في تغريدة له على موقع تويتر "مواساتنا الصادقة للشعب البريطاني الصديق وللعائلة الملكية برحيل الملكة إليزابيث الثانية التي طالما كانت محل تقدير للعالم أجمع".

وأضاف الكاظمي "نقدم تعازينا للملك تشارلز الثالث ونؤكد على استمرارية الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة".

 

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