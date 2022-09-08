الكاظمي يُعزي بوفاة الملكة إليزابيث

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم تعازيه بوفاة إليزابيث الثانية، وأكد على استمرار التعاون مع بريطانيا.

وقال مصطفى الكاظمي في تغريدة له على موقع تويتر "مواساتنا الصادقة للشعب البريطاني الصديق وللعائلة الملكية برحيل الملكة إليزابيث الثانية التي طالما كانت محل تقدير للعالم أجمع".

وأضاف الكاظمي "نقدم تعازينا للملك تشارلز الثالث ونؤكد على استمرارية الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة".