اسرائيل تعلن إصابة قاعدة جوية خلال الهجمات الايرانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي الأربعاء لوكالة فرانس برس أن قاعدة جوية مهمة في البلاد أصيبت خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية الأحد والاثنين، رغم أن طبيعة الأضرار لم تُحدد حتى الآن بدقة.

وقال المسؤول "نؤكد أن القاعدة تأثرت ولكن في منطقة غير أساسية"، في إشارة إلى قاعدة رامات دافيد الواقعة في شمال اسرائيل.

واضاف "ما زلنا نتحقق مما إذا كان الأمر ناجما عن شظية (ناتجة من عملية اعتراض) أو عن تأثير مباشر. من المرجح جدا أنها كانت شظية كبيرة، ولم يسجل أي ضرر في المعدات أو الطواقم".

وشن الجيش الإسرائيلي ضربة الأحد على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله. وأعقب ذلك تبادل هجمات بين الدولة العبرية وإيران للمرة الاولى منذ إعلان هدنة في حرب الشرق الاوسط قبل شهرين.

AFP