موعدٌ جديد لجلسة منح الثقة لحكومة السوداني وخلافاتٌ حول عدة وزارات

أربيل (كوردستان 24)- رجّح تيار الحكمة الذي يتزّعمه، عمار الحكيم، أن يعقد البرلمان العراقي جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلّف، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك، بعد تأجيل جلسة السبت، التي قال "ائتلاف الدولة" في وقتٍ سابق، إنه عازمٌ على دعوة البرلمان للتصويت على الحكومة الجديدة يوم السبت 22 اكتوبر تشرين الأول الجاري.

وذكرت وسائل إعلامٍ محلية، نقلاً عما وصفتها بـالمصادر الخاصة، أن استمرار الخلاف بين القوى السياسية العراقية (السنية، الشيعية، الكوردية) كان السبب في تأجيل جلسة منح الثقة.

المصادر ذاتها، أكدت أن الخلاف يتركز حول وزارات (النفط، الداخلية، الدفاع)، كذلك حول حصص الأحزاب والكتل السياسية.

وأضافت أنه من المرجح أن تمضي تشكيلة رئيس الحكومة المكلّف في البرلمان، لكن ليس بشكلٍ كامل، وتأجيل التصويت على بعض الوزارات التي لم يُحسم أمرها حتى الآن.

في غضون ذلك، تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وضمن المجموعات الإخبارية، ما قالت إنها قائمة مرشحي الكتل السُنيّة لوزارة الدفاع.

وضمّت القائمة، التي تابعتها كوردستان 24، كل من الفريق الركن، حمد النامس، والدكتور خالد العبيدي، والفريق الركن، ناصر الغنام.

ويواجه السوداني تحدياتٍ واضحة لإعلان تشكيلة حكومته، في أعقاب ظهور خلافاتٍ بين الأطراف السياسية، حول حصة كل منهم في الحكومة المقبلة.

وأمام رئيس الوزراء المكلّف، 30 يوماً لتقديم حكومته للبرلمان، وفي حال إخفاقه، سيضطرّ الرئيس العراقي توكيل المهمة لشخصيةٍ أخرى ضمن الكتلة البرلمانية الأكبر.