جريمة قتل مروّعة في أربيل.. كشف ملابسات مقتل أكاديمي والقبض على المتهم الرئيسي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم، تفاصيل جريمة قتل راح ضحيتها الأستاذ الجامعي الدكتور إدريس صالح، والتي وقعت مساء 16 آذار 2026 في حي “آري” بمدينة أربيل.

وذكرت المديرية أنه في تمام الساعة 7:18 مساءً، تلقت فرق شرطة النجدة بلاغاً بوقوع حادث حريق داخل أحد المنازل في الحي، لتتوجه على الفور برفقة فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث. وعند الوصول، تم العثور على جثة داخل المنزل، ما أثار الشبهات بوجود جريمة جنائية.

وعلى إثر ذلك، باشرت فرق الأدلة الجنائية وقسم مكافحة الإجرام التحقيق في الحادث، حيث تبين أن الواقعة هي جريمة قتل، وأن الضحية تعرض للطعن بسكين داخل منزله.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، وهو من أهالي محافظة ديالى، قدم إلى أربيل مسبقاً بهدف تنفيذ الجريمة. واستغل المتهم وجود باب منزل الضحية مفتوحاً، فدخل إلى الداخل، وعند مواجهته من قبل الدكتور إدريس، أقدم على طعنه وقتله.

وأضافت المديرية أن الجاني حاول بعد ارتكاب الجريمة سرقة سيارة الضحية، إلا أنه لم يتمكن من العثور على مفاتيحها، ما دفعه إلى إشعال النار داخل المنزل باستخدام المدفأة بهدف طمس معالم الجريمة، قبل أن يلوذ بالفرار باتجاه محافظتي كركوك وديالى.

وأكدت الشرطة أن فرقها، وبالتنسيق مع منظومة كاميرات المراقبة (CCTV) التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، تمكنت خلال وقت قياسي من تحديد هوية المتهم وتعقب مساره.

وفي إطار التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في حكومة الإقليم ووزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع مديريات شرطة أربيل وكركوك، تم إلقاء القبض على المتهم يوم أمس عند الساعة 5:30 مساءً في سيطرة “خان بني سعد”.

وبعد توقيفه، تم تسليمه إلى مديرية شرطة أربيل، حيث جرى نقله إلى المدينة من قبل قسم مكافحة الإجرام، وبأمر من قاضي التحقيق تم توقيفه تمهيداً لتقديمه إلى العدالة.

كما كشفت التحقيقات، وبعد اعتراف المتهم، عن وجود شخص آخر متورط في الجريمة من محافظة ديالى، لا يزال في حالة فرار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لإلقاء القبض عليه.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة أربيل، كفاح حسن، أن جميع الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث عارية عن الصحة، مشدداً على أن الجريمة كانت مدبرة، وأن المتهم جاء إلى أربيل خصيصاً لتنفيذها.