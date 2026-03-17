مجلس الوزراء العراقي: الهجمات على المبعوثين الدبلوماسيين أعمال إرهابية

أربيل (كوردستان 24)- أكد مجلس الوزراء الاتحادي، رفضه الاعتداءات على القوات الأمنية في العراق، إضافة للبعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، معتبراً إياها "أعمالاً إرهابية".

جاء ذلك، خلال اجتماعه الاعتيادي الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيانٍ له، أن المجلس "تدارس التطورات الأمنية الأخيرة"، وأكد رفضه "للاعتداءات الغادرة التي تعرضت لها مواقع قواتنا الأمنية".

وأضاف البيان، أن المجلس "رفض أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، وعدّها أعمالاً إرهابية تستهدف الإساءة للاستقرار والامن المتحقق بفضل تضحيات قواتنا الأمنية البطلة".

مجدداً "دعمه للقوات اﻷمنية وهي تقوم بواجبها في منع تلك الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في انحاء البلاد".