كتلة الديمقراطي الكوردستاني تعلن عدم مشاركتها في جلسة البرلمان العراقي مساء الثلاثاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في بيانٍ لها، عدم مشاركتها في الجلسة المقرر عقدها هذا المساء.

وعزت الكتلة السبب لكون جدول أعمالها قد أُدرج دون موافقة رئاسة المجلس، معتبرةً أن ذلك يُعدّ مخالفة لأحكام المادتين (9) و(37) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان صادر عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

يُعلن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عدم مشاركته في الجلسة المقرر عقدها هذا المساء، وذلك لكون جدول أعمالها قد أُدرج دون موافقة رئاسة المجلس، الأمر الذي يُعدّ مخالفة لأحكام المادتين (9) و(37) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعليه، نؤكد أن هذه الجلسة بصيغتها الحالية تُعدّ مخالفة للإجراءات التشريعية،

كما ندعو رئاسة المجلس إلى الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب، حفاظًا على هيبة ومصداقية المؤسسة التشريعية.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

مجلس النواب العراقي

17 آذار 2026