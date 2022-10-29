نقابة أطباء العراق تعلن تعليق أعمالها بسبب "تهديداتٍ عشائرية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت نقابة أطباء العراق، الجمعة، تعليق أعمالها ونشاطها وإغلاق مقرّها العام، على خلفية تعرّضها لتهديداتٍ "عشائرية".

وقالت النقابة في بيانٍ لها، إنها تتعرّض لليوم السادس توالياً "لسلسلة تهديداتٍ عشائرية على خلفية اتخاذ المؤتمر العام للنقابة قراراً بإقالة النقيب السابق جاسم العزاوي".

وأكّد البيان، أن مقرّ النقابة تعرّض للتهديد، أمس الجمعة، من جانب مجموعة تدّعي أنها تتبع للنقيب المقال الذي رفض قرار الإقالة السابق، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وكان نقيب الأطباء العراقيين ظهر في مقطع فيديو يوم 22/10/2022، يؤكّد فيه تعرّضه للضرب من جانب ثلاثة أطباءٍ آخرين داخل مقرّ النقابة.

وقال العزاوي حينها، إنه تعرّض للاعتداء بسبب خلافاتٍ داخل النقابة، لافتاً إلى أن "الأطباء طلبوا منه تقديم الاستقالة، لكنه رفض ذلك".

ولفت بيان النقابة، أن تلك التهديدات تهدف "إخضاع أعضاء مجلس النقابة وابتزازهم، في تحدٍّ صارخ وفاضح للقانون وسيادة الدولة (..) وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات الضرورية".

وأكّدت النقابة، أنها منحت موظفيها إجازةً مفتوحة، لحين تمكّن الأجهزة القضائية والأمنية من "ضمان أمن أعضاء المجلس وسلامة المقر واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق تلك المجموعة ومن يقف خلفها ".

وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلامٍ محلية، أن العزاوي لديه خلافات سابقة مع أعضاء النقابة على تولي منصب النقيب، وكسب مؤخراً حكماً قضائياً ولائياً بذلك.