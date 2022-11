بالفيديو | "زلة لسان" جديدة.. بايدن يخلط بين كولومبيا وكمبوديا في قمة "آسيان"

أربيل (كوردستان 24)- في زلة لسان جديدة، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في خطأ خلال تسمية الدولة التي تستضيف قمة دولية يقودها زعماء جنوب شرق آسيا، كولومبيا بدلاً من كمبوديا.

وقال بايدن خلال لقائه زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في فنومبينه "الآن وقد تجمعنا هنا من جديد في كمبوديا، أتطلع إلى بناء تقدم أكبر حتى مما حققنا بالفعل، وأود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وزراء كولومبيا لزعامته باعتباره رئيس آسيان ولاستضافتنا جميعا".

وكان بايدن يشير إلى هون سين رئيس وزراء كمبوديا الذي يرأس في الوقت الحالي آسيان، الكتلة الإقليمية التي تضم عشر دول.

وكان بايدن قد وقع في زلة لسان مماثلة وهو يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض في الآونة الأخيرة.

Biden, in remarks at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, thanks "the prime minister for Colombia" for his "leadership as ASEAN chair."



The ASEAN chair is the prime minister of Cambodia. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI