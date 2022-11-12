سیاسة

بالفيديو | "زلة لسان" جديدة.. بايدن يخلط بين كولومبيا وكمبوديا في قمة "آسيان"

يعتزم السعي لإعادة انتخابه في 2024
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الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
العالم جو بايدن عثرات جو بايدن زلة لسان أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- في زلة لسان جديدة، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في خطأ خلال تسمية الدولة التي تستضيف قمة دولية يقودها زعماء جنوب شرق آسيا، كولومبيا بدلاً من كمبوديا.

وقال بايدن خلال لقائه زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في فنومبينه "الآن وقد تجمعنا هنا من جديد في كمبوديا، أتطلع إلى بناء تقدم أكبر حتى مما حققنا بالفعل، وأود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وزراء كولومبيا لزعامته باعتباره رئيس آسيان ولاستضافتنا جميعا".

وكان بايدن يشير إلى هون سين رئيس وزراء كمبوديا الذي يرأس في الوقت الحالي آسيان، الكتلة الإقليمية التي تضم عشر دول.

وكان بايدن قد وقع في زلة لسان مماثلة وهو يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي والذي سيبلغ الثمانين من العمر الأسبوع المقبل إنه يعتزم السعي لإعادة انتخابه في 2024. ومن المرجح أن يتخذ القرار النهائي أوائل العام المقبل.

واقتنص منتقدو بايدن المنتمون إلى الحزب الجمهوري عثراته الخطابية وميله للخروج عن النص في المناسبات العامة قائلين إن تلك أدلة على أنه مسن إلى الدرجة التي لا يصلح فيها لشغل المنصب.

إلا أن أنصاره يقولون إن الرئيس تغلب على تلعثم في طفولته وإنه يرتجل الخطابات العامة منذ عقود.

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