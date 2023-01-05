بينهم عراقي.. واشنطن تفرض عقوباتٍ على شبكةٍ بسبب "داعش"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوباتٍ على شبكةٍ،قالت إنها ضالعة في إدارة الأموال وتحويلها إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وتضم الشبكة أربعة أفراد وكيانين متواجدين في تركيا.

وتقول وزارة الشؤون الخارجية التركية إن من بين المعاقَبين، مواطنٌ عراقي يدعى بروكان الخاتوني يعيش بشكلٍ غير قانوني في تركيا، إلى جانب ولديه وشركتين استخدموهما لتحويل الأموال بالنيابة عن التنظيم بين تركيا والعراق وسوريا.

وتتضمن العقوبات، تجميد أي أصول تخصهم في الولايات المتحدة كما تحظر على الأمريكيين بشكلٍ عام التعامل معهم.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن قائد الشبكة كان يقدم الدعم- فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي- للتنظيم في العراق قبل الانتقال إلى تركيا عام 2016.

حيث ساعد في تحويل الأموال من مانحين من الخليج وتولى أمر ملايين الدولارات للتنظيم.

وأدرجت الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2022، ضمن قوائمها السوداء أربعة أفراد وثماني شركات في جنوب أفريقيا لدعمها التنظيم.

كما فرضت في مايو أيار من العام الفائت، عقوبات على شبكةٍ مؤلّفة من خمسة أفراد كانوا يسهّلون الأمور المالية للتنظيم ويعملون في إندونيسيا وسوريا وتركيا.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من اختيار "داعش" أبو الحسين الحسيني القرشي زعيماً جديداً له، بعد مقتل زعيمه السابق في اكتوبر تشرين الأول 2022.