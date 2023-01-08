ألمانيا تعتقل إيرانياً للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجومٍ بمواد سامة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الألمانية، في مقاطعة دوسلدورف، اعتقال رجلٍ إيراني للاشتباه بأنه "يعد لاعتداءٍ ذي طابعٍ إسلامي" باستخدام السيانيد والريسين.

وقال المحققون الألمان، إن الإيراني 32 عاماً "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدد أمن الدولة عبر تزوده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، بحسب فرانس برس.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من تلقّي السلطات الألمانية تحذيراً من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديدٍ بشن هجومٍ "بقنبلة كيماوية".

إلى ذلك، أوضحت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت شخصاً آخر خلال عملية مداهمة مكان إقامة المشتبه به، (شمال الراين - وستفاليا) بحثاً عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم.

ومن المقرّر أن يمثّل المشتبه به أمام قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكره الادعاء العام الألماني، وتابعته فرانس برس.

وتعرّضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءاتٍ عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في ديسمبر كانون الأول 2016 خلف حينها 13 قتيلاً.

ويعدُّ السيانيد عامل "شديد السمية" مميت سريع التأثير يثبط التنفس الهوائي على مستوى الخلايا، ويمنعها من استخدام الأكسجين.

أما الريسين فهو "سم" يمكن صناعته من مخلفات عمليات معالجة حبوب "الخروع"، ويُستخدم كسلاحٍ بيولوجي، كما يمكن أن يتحول إلى رذاذ في الجو ويُستنشق، وأيضاً ابتلاعه سواء من خلال طعام مسموم أو مصادر مياه ملوثة به أو محقونة به.