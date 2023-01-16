الكويت تستضيف خليجي 26 أواخر عام 2024

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن خليجي 26 ستقام في الكويت في كانون الأول/ديسمبر 2024، مشيراً إلى ان فكرة جديدة سيتم الاعلان عنها مستقبلاً بخصوص آلية الاستضافات القادمة للبطولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الاحد في مقر اقامته في فندق الميلينيوم في مدينة البصرة على هامش بطولة خليجي 25 المقامة في العراق "النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي ستقام في الكويت أواخر عام 2024 ولدى اتحاد كأس الخليج العربي فكرة سيتم الاعلان عنها واعتقد ستلاقي ترحيباً بخصوص سياقات التنظيم والاستضافة".

واعرب آل ثاني عن شكره للمسؤولين العراقيين لدورهم ودعمهم في انجاح خليجي 25 و"أود ان اشكر الاتحادات الخليجية المشاركة في البطولة ودورها في نجاحها".

وأشار إلى أن "تحديد أواخر عام 2024 لاقامة خليجي 26 حتى لا يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آسيا وذلك الموعد يساعد في انجاح البطولة المقبلة".

كما تعهد بالعمل على تدخل اتحاد كأس الخليج العربي لتقديم تسهيلات أمام الجمهور العراقي لحضور البطولات المقبلة بعدما "حقق نجاحاً كبيراً في انجاح خليجي 25".

وأوضح "نعدكم بأن المنتخبات الاساسية ستشارك في النسخ المقبلة وان مشاركة منتخبات غير اساسية في خليجي 25 كانت اسبابه معروفة وتتصل بمونديال قطر 2022. بشأن المنتخب القطري كنا قد اعلنا في وقت سابق بانه سيشارك بهذه التشكيلة".