مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء هجومٍ على سفينة صيد تركية في البحر الأسود

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أربيل (كوردستان 24)- تعرضت سفينة صيد تركية لهجوم الجمعة في البحر الأسود قرب سواحل شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، وفق ما أفاد خفر السواحل الأتراك.

وذكرت قيادة خفر السواحل في بيان أن الهجوم استهدف سفينة الصيد "دورو 67" التي ترفع العلم التركي قبالة سواحل سيفاستوبول في غرب شبه جزيرة القرم، وهي منطقة أوكرانية ضمتها روسيا.

وأشارت إلى أن السفينة غرقت بعد الهجوم، من دون تقديم تفاصيل فورية عن ملابسات الهجوم أو تحديد هوية المسؤولين عنه.

وأشارت قيادة خفر السواحل إلى أنّ سفينة صيد أخرى في الجوار سارعت إلى إجلاء الصيادين الخمسة من السفينة التي كانت تغرق، وتوجهت إلى إينيبولو على ساحل البحر الأسود التركي.

وقالت قيادة خفر السواحل "للأسف، قضى أحد الصيادين المصابين إذ كان في حالة حرجة، خلال عملية الإجلاء"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي أواخر أيار/مايو، حذرت تركيا من "تصعيد خارج عن السيطرة" في منطقة البحر الأسود بعد هجوم بمسيرة على سفينة شحن تركية. وأكدت البحرية الأوكرانية أن مسيرة روسية نفّذت الهجوم.