إيران ترفض تسليم جثة "أكبري" لعائلته

أربيل (كوردستان 24)- رفضت السلطات الإيرانية تسليم جثة "علي رضا أكبري" الذي أُعدِم السبت الماضي، إلى عائلته لدفنها بمدينة شيراز مسقط رأسه.

وقالت عائلة أكبري، إن الأمن الإيراني طلب من شقيقته وابنته استلام الجثة من طهران ودفنها في المقبرة التي تحددها السلطات الإيرانية، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وتضيف شقيقة أكبري "أبلغتنا المؤسسات الأمنية في إيران أن أية محاولة لنقل الجثة إلى شيراز ستؤدي إلى مصادرتها".

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وأُعدِم علي رضا أكبري (61 عاماً)، وهو نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، السبت الماضي، بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وقبل إعدامه، نفى أكبري بشدة الاتهامات الموجّهة إليه، واعتبر حينها أن السلطات "ليس لديها أدلة تثبت ادعاءاتها باستثناء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب".

وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تعبيراً عن "اشمئزاز" لندن بعد إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسّس.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إعدام أكبري بأنه عمل "جبان" من قبل "نظام بربري".

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من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في مجلس العموم، إن أكبري "أعيد إلى إيران قبل ثلاث سنوات عن طريق الإغواء والخداع".

في المقابل، أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم السبت، تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مواطنٍ إيراني بريطاني، متوعداً باستمرار محاسبة طهران.