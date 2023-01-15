الخارجية الأمريكية تدين إعدام أكبري

أربيل (كوردستان24)- دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم السبت، إعدام إيران لمواطن إيراني بريطاني، متوعدا باستمرار محاسبة طهران.

ونشر بلينكن على حسابه في موقع تويتر "تقف الولايات المتحدة بحزم مع المملكة المتحدة في إدانتها الشديدة لإعدام إيران للمواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري".

وأضاف الوزير الأميركي "نحن نحزن مع أحبائه وسنواصل محاسبة إيران على محاكماتها الصورية وعمليات الإعدام المسيسة".

من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم السبت، "نشعر بالصدمة من إعدام الجمهورية الإسلامية للمواطن الإيراني البريطاني مزدوج الجنسية علي رضا أكبري. نقف مع الحكومة البريطانية في إدانة إعدامه الذي كان بدوافع سياسية وجائر".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتا في أعقاب إعدام أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية السبت، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري المعاون السابق لوزير الدفاع، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وأوردت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقا نفّذ صباح اليوم السبت بعد إدانته بـ"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاما) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذا دوافع سياسية".

وكان الاعلام الرسمي الإيراني أفاد أن أكبري سبق له أن شغل مهاما في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.