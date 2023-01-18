واشنطن تدعو الكورد إلى "الوحدة والتكاتف"

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الكورد إلى الوحدة والتكاتف، وذلك من أجل تعزيز المصالح المشتركة وازدهار إقليم كوردستان والعراق.

وقالت القنصلية الأمريكية في أربيل في تغريدة على تويتر، إن "منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك عقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأضافت القنصلية أن "ماكغورك شدد خلال اللقاء على أهمية الوحدة الكوردية"، مبيناً أنها "ستعزز المصالح المشتركة وستوفر مزيداً من الرفاهية لإقليم كوردستان والشعب العراقي".