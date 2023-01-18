سیاسة

واشنطن تدعو الكورد إلى "الوحدة والتكاتف"

وأضافت القنصلية أن "ماكغورك شدد خلال اللقاء على أهمية الوحدة الكوردية"
author_image أحمد حاجي
علما الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كوردستان
علما الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كوردستان
کوردستان واشنطن الكورد الوحدة التكاتف بريت ماكغورك

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الكورد إلى الوحدة والتكاتف، وذلك من أجل تعزيز المصالح المشتركة وازدهار إقليم كوردستان والعراق.

وقالت القنصلية الأمريكية في أربيل في تغريدة على تويتر، إن "منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك عقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأضافت القنصلية أن "ماكغورك شدد خلال اللقاء على أهمية الوحدة الكوردية"، مبيناً أنها "ستعزز المصالح المشتركة وستوفر مزيداً من الرفاهية لإقليم كوردستان والشعب العراقي".

 

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