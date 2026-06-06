طقس العراق.. غبار وأمطار خفيفة وتذبذب في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة، متوقعةً هطول أمطار خفيفة في المناطق الشمالية وتصاعداً للغبار نتيجة نشاط الرياح، مع تباين في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما يكون غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية. وأشار البيان إلى وجود فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط نهاراً لتصل إلى (40) كم/س، مما يتسبب بتصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية. كما توقعت الهيئة انخفاضاً قليلاً في درجات الحرارة بعموم البلاد، مع مدى رؤية يتراوح بين (8-10) كم، ينخفض إلى (3-5) كم في المناطق المتأثرة بالغبار.

وبحسب البيان، ستكون درجات الحرارة العظمى المسجلة في محافظات العراق ليوم الأحد كالتالي:

السليمانية: 34 درجة مئوية.

دهوك: 35 درجة مئوية.

أربيل ونينوى: 37 درجة مئوية.

الأنبار: 38 درجة مئوية.

كركوك: 39 درجة مئوية.

بغداد، كربلاء المقدسة، وصلاح الدين: 40 درجة مئوية.

بابل، الديوانية، ديالى، والنجف الأشرف: 41 درجة مئوية.

واسط والمثنى: 42 درجة مئوية.

ميسان، ذي قار، والبصرة: (تتجاوز الـ 42 درجة مئوية).

أما بشأن طقس يوم الإثنين، فسيكون صحواً مع بعض الغيوم شمالاً، وغائماً جزئياً في الوسط والجنوب، مع استقرار في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى، وارتفاعها قليلاً في الشمال، وانخفاضها الطفيف في المنطقة الجنوبية.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس يوم الثلاثاء سيشهد استقراراً تاماً ليكون صحواً في جميع أنحاء البلاد، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع التدريجي. وتستمر موجة الارتفاع الطفيف يوم الأربعاء المقبل، حيث سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية.