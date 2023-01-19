سیاسة

مسرور بارزاني يدعو تركيا للكشف عن أسباب الهجوم على عائلةٍ كوردية

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الحكومة التركية إلى توضيح أسباب الهجوم الدموي الذي استهدف عائلة كوردية في ماردين.

وقًتِل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وأصيب آخر بجروحٍ خطيرة، يتحدّرون من قضاء العمادية بمحافظة دهوك، في هجومٍ مسلّح على سيارتهم على طريق أرتوكلو – نصيبين في تركيا.

وأدان مسرور بارزاني في رسالة، الجريمة التي ارتُكبت بحق مواطنين من إقليم كوردستان كانوا في زيارةٍ إلى تركيا بقصد العلاج.

وفي الوقت الذي قدّم تعازيه الحارة لأهالي الضحايا، متمنّياً الشفاء العاجل للمصاب، دعا الحكومة التركية إلى "توضيح أسباب هذه الجريمة في أسرع وقت ممكن وتقديم الجناة إلى العدالة".

وقال رئيس حكومة الإقليم في الرسالة التي تلقّت كوردستان 24 نسخة منها، "أتقدم بأحرِّ التعازي لأسرة الضحايا، و أتمنى للمصاب الشفاء العاجل".

وتابع "وبينما ندين بشدة هذه الجريمة، ندعو الحكومة التركية إلى توضيح أسباب هذه الجريمة في أسرع وقت ممكن وتقديم الجناة إلى العدالة".

 

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