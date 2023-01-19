هيئة حقوق الإنسان تطالب باعتقال جناة "هجوم نصيبين" وتقديمهم للعدالة

أربيل (كوردستان24)- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية، لاعتقال منفذي الهجوم على أفراد من عائلة كوردية في محافظة ماردين بتركيا.

وقالت الهيئة في بيان، "صباح اليوم استشهد أربعة اشخاص من مواطني محافظة دهوك، وأصيب شخص خامس، جراء هجوم شنه مسلحون على سيارة كانت تقل افرادا من عائلة واحدة، في محافظة ماردين التركية".

وأضاف البيان، "نحن في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، نندد بشدة بالهجوم ونعزي ذوي الضحايا، ونطالب في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية، والتحقيق بالحادثة حتى اعتقال الجناة، وتقديمهم لينالوا جزاءهم العادل".

وشن مسلحون هجوما صباح اليوم على سيارة مدنية تقل مواطنين من إقليم كوردستان، واسفر الهجوم عن مقتل 4 منهم وإصابة خامس إصابة بليغة، حيث كانت العائلة في تركيا بغرض العلاج.

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الهجوم الدموي بشدة، داعيا في الوقت نفسه الدولة التركية الى كشف أسباب الجريمة في أسرع وقت ممكن، وتقديم الجناة إلى العدالة.