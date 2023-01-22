ریاضة

العراق يعتذر من عُمان لهذا السبب!

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جماهير عراقية تحتفل بتتويج منتخب بلادهم في خليجي 25- وكالات
جماهير عراقية تحتفل بتتويج منتخب بلادهم في خليجي 25- وكالات
العراق منتخب العراق خليجي 25 سلطنة عمان الاتحاد العراقي لكرة القدم

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن أسفه الشديد لسلطنة عُمان، بسبب تأخر جماهير منتخبها في الدخول إلى أرض الملعب في نهائي خليجي 25.

واحتضن العراق، بطولة الخليج لكرة القدم في نسختها الـ 25، في الفترة بين السادس والـ 19 يناير كانون الثاني الجاري، بمدينة البصرة.

وأشاد الاتحاد العراقي بجهود السلطنة العمانية في إنجاح البطولة الخليجية، مؤكّداً حرص العراق على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

ولفت اتحاد الكرة، في بيانٍ وصلت نسخة منه إلى كوردستان 24، إلى أن حجم الجماهير العراقية التي "زحفت" نحو الملعب "فاق كل التوقّعات"، ما تسبب بتأخّر دخول الجمهور العماني إلى الملعب.

وحقق منتخب العراق البطولة للمرة الرابعة من تاريخ مشاركاته، عل حساب منتخب عُمان، بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، بعد مباراة ماراثونية استمرت لشوطين إضافيين.

بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم
بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم

 

 

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