الرئيس بارزاني: المحكمة الاتحادية تنفذ أجندة مشبوهة وحلت محل "محكمة الثورة"

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء بياناً إلى الرأي العام في العراق وكوردستان، بشأن الموقف الأخير للمحكمة الاتحادية العراقية.

وعبّر الرئيس بارزاني في بيانه عن أسفه للموقف العدائي الآخر الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كوردستان، بعدما منعت الحكومة الاتحادية إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم.

وأضاف أنه ليس القصد من المبلغ المالي، بقدر ما تتمثل المشكلة الرئيسية في انتهاك الحقوق والمبادئ، لافتاً إلى أن جميع الأطراف تدرك أن مشاركة الكورد في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة، تستند إلى برنامج واضح ومفصل اتفقت عليه جميع الأطراف.

وقال الرئيس بارزاني إن تأمين جزء من المستحقات المالية لإقليم كوردستان، باعتبارها حقاً مشروعاً، يعد جزءاً من هذا البرنامج والاتفاق السياسي.

وتابع "قرار المحكمة الاتحادية اليوم، وقبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فهو ضد العملية السياسية، وضد الحكومة العراقية، وضد برنامج ائتلاف إدارة الدولة".

ومضى يقول "إن ما يثير الاستغراب أنه كلما كانت هناك أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وكلما سنحت فرصة لحل المشاكل، بادرت المحكمة الاتحادية لإنهاء هذه الفرصة بقرار عدائي، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد المشاكل".

وقال الرئيس بارزاني في بيانه إن المحكمة الاتحادية "يبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة، وباتت تحل محل (محكمة الثورة) في عهد النظام السابق".

ودعا الرئيس بارزاني "الحكومة العراقية والأطراف المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة إلى إعلان موقفها من انتهاكات المحكمة الاتحادية وعدائيتها ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان".