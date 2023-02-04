بريطانيا تجدد التزامها بدعم كوردستان في التصدي للصواريخ والطائرات الملغومة

أربيل (كوردستان 24)- قالت كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين في إقليم كوردستان، إن بلادها ستواصل تقديم "المشورة والدعم" في مواجهة الصواريخ والطائرات المتفجرة التي تستهدف إقليم كوردستان.

وقالت القنصلة العامة البريطانية لدى الإقليم روزي كيف في مقابلة مع كوردستان 24 تُبث لاحقاً "ستواصل المملكة المتحدة تقديم المشورة والدعم لمواجهة هذه الهجمات".

وأدلت كيف بهذه التصريحات، في أول ظهور لها على وسائل الإعلام الكوردية، رداً على سؤال بشأن الخطوات العملية التي تتخذها بريطانيا لمساعدة الإقليم في الدفاع عن نفسه في التصدي لمثل هذه الهجمات.

ولم تشر كيف إلى طبيعة الدعم الذي يمكن لبريطانيا أن تقدمه إلى إقليم كوردستان.

وتحدثت كيف في المقابلة، التي تُبث مساء الثلاثاء، عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين أربيل ولندن، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح التي شرعت به التشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، فضلاً عن التعاون الأمني والتعليمي والاقتصادي.

وسبق أن تعرض إقليم كوردستان لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة طيلة الأشهر الماضية، بعضها سقط في مناطق مأهولة بالسكان، مما تسبب في وقوع ضحايا.

وتقول طهران إن ضرباتها استهدفت مواقع تابعة لأحزاب كوردية معارضة تتمركز في الإقليم. وأودت تلك الهجمات بحياة نحو 16 شخصاً.

ولطالما أدان إقليم كوردستان تلك الهجمات ودعا إلى وقفها، وأشار مراراً إلى أنه لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لتهديد الدول المجاورة.