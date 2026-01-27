العراق ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية اليوم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي جدول أعمال الجلسة الثامنة للفصل التشريعي الأول من الدورة الانتخابية السادسة، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد لجمهورية العراق، حيث يتنافس 18 مرشحاً لنيل هذا المنصب.

وبحسب جدول الأعمال المعلن، من المقرر أن تُعقد الجلسة في تمام الساعة 11:00 من صباح اليوم الثلاثاء، 27 كانون الثاني/يناير 2026.

ووفقاً للاتفاق الذي بُني عليه العراق الجديد بعد عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، ولدى الأطراف الكوردستانية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني) مرشحون للمنصب.

وعلى الرغم من تقديم 81 شخصاً لسيرهم الذاتية للترشح في البداية، إلا أن رئاسة البرلمان نشرت القائمة النهائية للمرشحين يوم الجمعة 23 كانون الثاني/يناير، حيث ضمت القائمة 19 شخصاً، ولكن انسحب "نوزاد هادي" (أحد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني) من السباق؛ لذا يتبقى حالياً 18 مرشحاً في المنافسة.

المرشحون الـ18 الآخرون هم:

1. د. عبد الله محمد علي علياوي

2. فؤاد محمد حسين بكي

3. نزار محمد سعيد محمد

4. شوان حويز فريق نامق

5. أحمد عبد الله توفيق أحمد

6. حسين طه حسن محمد سنجاري

7. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

8. آسو فريدون علي

9. سامان علي إسماعيل شالي

10. صباح صالح سعيد

11. إقبال عبد الله أمين هليوي

12. سردار عبد الله محمود

13. مثنى أمين نادر

14. خالد صديق عزيز محمد

15. آزاد مجيد حسن

16. رافع عبد الله حميد موسى

17. سالم حواس علي الساعدي

18. لطيف محمد جمال رشيد

وكان قد تقدم نحو 81 شخصاً بطلبات ترشحهم حتى تاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2026 عند فتح باب الترشيح للمنصب.

خطوات انتخاب رئيس جمهورية العراق:

1. انعقاد الجلسة: يعقد البرلمان جلسة خاصة لانتخاب الرئيس، ولكي تكون الجلسة قانونية، يجب حضور النصاب القانوني المتمثل بثلثي أعضاء البرلمان (219 نائباً).

2. الجولة الأولى من التصويت: لكي يتم انتخاب المرشح رئيساً في هذه الجولة، يجب أن يحصل على أصوات ثلثي مجموع أعضاء البرلمان (219 صوتاً)، وذلك بموجب المادة 70 من الدستور العراقي.

3. الجولة الثانية من التصويت (عند الضرورة): في حال عدم حصول أي مرشح على الأصوات المطلوبة في الجولة الأولى، تنحصر المنافسة في جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات. وفي هذه الجولة، يُعتبر المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات رئيساً جديداً للعراق.

4. الرئيس المنتخب: بعد فوز أحد المرشحين بالأغلبية، يُعلن رئيساً لجمهورية العراق ويؤدي اليمين الدستورية لمباشرة مهامه الرسمية.