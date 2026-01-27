طقس العراق.. أمطار رعدية وتباين في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في عموم البلاد، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وبعض الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى تكون رعدية أحياناً، ويصاحبها تساقط ثلوج على المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية: (6-8) كم وفي المطر والثلج (4-6) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 10، نينوى ودهوك وأربيل 14، كركوك 16، صلاح الدين 18، الأنبار 19، واسط وديالى والديوانية والبصرة 20، بغداد وبابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وميسان 21، ذي قار 22، والمثنى 23".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وبعض الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ويصاحبها تساقط ثلوج على المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن هطول الأمطار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والثلج (4-6) كم وفي الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً على العموم، مع هطول أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متعددة من البلاد يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم وفي الضباب يصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

وبين، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لهطول أمطار خفيفة الشدة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".