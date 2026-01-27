بدء مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بين أربيل ومدريد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في خطوة جديدة لتعزيز مكانة إقليم كوردستان على الصعيد الدولي، تم افتتاح المكتب الجديد لممثلية حكومة الإقليم في إسبانيا.

يوم أمس الاثنين، 26 كانون الثاني/يناير 2026، وبإشراف سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية، وبحضور القائم بأعمال السفارة العراقية، افتتح المكتب الجديد لممثلية حكومة إقليم كوردستان في العاصمة الإسبانية مدريد.

وخلال كلمة ألقاها في المراسيم، صرح مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بأن إقليم كوردستان والعراق ككل منفتحان أمام الاستثمار والتجارة.

وفي الوقت ذاته، تحدث سفين دزيي عن الوضع الراهن في المنطقة، قائلاً: "من المهم اختيار السلام والصداقة يومياً بدلاً من العنف، من أجل ترسيخ مستقبل مشرق".

وعلى هامش افتتاح المكتب الجديد للممثلية في مدريد، عقد سفين دزيي عدة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الإسبانية ودبلوماسيين وأحزاب سياسية ورجال أعمال.

وعقد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزیي، اجتماعاً رسمياً في العاصمة الإسبانية مدريد مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني، دييغو مارتينيز بيليو، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتركزت المباحثات على الانتقال بمستوى التنسيق من الجوانب الأمنية إلى "شراكة اقتصادية وتجارية وثقافية" شاملة، استثماراً لحالة الاستقرار النوعي التي يشهدها إقليم كوردستان.



من جانبه، استعرض دزيي السياسة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان الهادفة إلى توسيع آفاق الانفتاح على الدول الأوروبية.

مقدماً شرحاً وافياً حول الأوضاع الراهنة في الإقليم والعراق والمتغيرات الإقليمية، مؤكداً على موقف حكومة الإقليم الرسمي تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



بدوره، أعرب الوزير الإسباني عن ترحيب بلاده بهذه الزيارة، مؤكداً أن مدريد لم تعد تنظر إلى العراق وإقليم كوردستان كـ "منطقة خطر"، بل كبيئة آمنة توفر "فرصاً ذهبية" للشركات والمستثمرين الإسبان للعمل في مختلف القطاعات.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على الرغبة المشتركة في تنظيم منتديات اقتصادية وسياحية وعلمية، وتعزيز التنسيق بين الجامعات، مع استمرار تبادل الزيارات الرسمية لترسيخ هذه العلاقة الاستراتيجية.