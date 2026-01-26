البرلمان ينفي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفى مجلس النواب العراقي، تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته كوردستان24، أن "جلسة يوم الثلاثاء الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قائمة في موعدها المحدد ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيلها".

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محطة حاسمة ضمن الاستحقاقات التي أعقبت انتخابات 2025، إذ ينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يكون المنصب من حصة الكورد وفق العرف السياسي.