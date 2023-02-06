إقليم كوردستان يوقف تصدير النفط مؤقّتاً إلى تركيا بسبب الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، إيقاف تصدير النفط إلى تركيا عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين، تسبب بوقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى وانهيار مئات الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، "بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وللتأكد أكثر من سلامة عملية تصدير النفط، تقرّر إيقاف عملية تصدير النفط عبر إنبوب إقليم كوردستان – تركيا".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، "سيتم استئناف عملية التصدير بعد صدور تقارير الكشف التي تصدرها الجهات المعنية".

وتسبّب الزلزال بمقتل 912 شخصاً وإصابة 5383 آخرين في تركيا، فضلاً عن انهيار 2818 مبنى سكني في عدة مدن جنوبي البلاد.

وتُعَد هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 آب 1999 الذي تسبّب بمقتل 17 ألف شخص، وإصابة آلافٍ آخرين وتدمير هائل في الأبنية.

في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة السورية بمقتل 237 شخصاً وإصابة 639 آخرين، معظمهم في أرياف اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.