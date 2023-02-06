اقتصاد

إقليم كوردستان يوقف تصدير النفط مؤقّتاً إلى تركيا بسبب الزلزال

author_image Kurdistan24 اربیل
وزارة الثروات الطبيعية أعلنت توقف تصدير النفط بسبب الزلزال
وزارة الثروات الطبيعية أعلنت توقف تصدير النفط بسبب الزلزال
کوردستان نفط الثروات الطبيعية أربيل العراق تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، إيقاف تصدير  النفط إلى تركيا عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

 وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين، تسبب بوقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى وانهيار مئات الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، "بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وللتأكد أكثر من سلامة عملية تصدير النفط، تقرّر إيقاف عملية تصدير النفط عبر إنبوب إقليم كوردستان – تركيا".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، "سيتم استئناف عملية التصدير بعد صدور تقارير الكشف التي تصدرها الجهات المعنية".

وتسبّب الزلزال بمقتل 912 شخصاً وإصابة 5383 آخرين في تركيا، فضلاً عن انهيار 2818 مبنى سكني في عدة مدن جنوبي البلاد.

وتُعَد هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 آب 1999 الذي تسبّب بمقتل 17 ألف شخص، وإصابة  آلافٍ آخرين وتدمير هائل في الأبنية.

في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة السورية بمقتل 237 شخصاً وإصابة 639 آخرين، معظمهم في أرياف اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف