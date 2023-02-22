"الحلم الذي دمّره رجلٌ واحد".. جنود الاحتياط الروس يرفضون تعبئة بوتين

أربيل (كوردستان 24)- في دفتر الخدمة العسكرية خاصته، يظهر دميتري، وهو إسم مستعار، وضعه كجندي احتياط في الجيش الروسي، ما منحه الأولوية في حملة التجنيد للانضمام إلى القوات الروسية والمشاركة في القتال بأوكرانيا.

لكن دميتري تجاهل هذا الاستدعاء، يقول "أعتقد أن المشاركة في هذا العمل الشائن يعني أن تلحق بنا وصمة مدى الحياة".

ليس ديمتري وحده من تجاهل استدعاء الجنود الاحتياط بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أيلول الماضي تعبئة عسكريّة، بل هناك أشخاصاً كُثر تجاهلوا النداء، بعضهم بقي مختبئاً في روسيا وبعضهم الآخر فرّ منها.

ينبغي على الأشخاص الذين لا يستطيعون المغادرة أو لا يرغبون فيها، ابتكار حيل أخرى لتجنب التجنيد القسري أو السجن.

وهذه حال دميتري الذي يعتبر أن الهجوم الروسي على أوكرانيا "عمل همجي وجريمة مطلقة"، بحسب تقريرٍ لوكالة فرانس برس.

ويقول إن أمر الالتحاق في صفوف الجيش الروسي صدر نهاية أيلول، لكنه أرسل إلى عنوان منزل سابق في منطقة روسية لم يعد يعيش فيها.

ويضيف "حارس المبنى هو من تلقى أمر استدعائي وحاول تسليمي إياه، لكنه لم يتمكن من ذلك لأنّني لم أعد أقيم هناك منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

ويتابع "كان يجب أن يشطبوني من السجل العسكري لهذه المنطقة، وهو ما لم يفعلوه، لذلك حاولوا بطريقة غير قانونية إعطائي أمر الاستدعاء وتجاهلته بكل بساطة".

وأدّى دميتري، وهو في العشرينات من العمر، جزءاً من خدمته العسكرية مع المظليين، وهي وحدة من وحدات النخبة، وهو ما يفسر استدعاءه المبكر.

يعيش دميتري في حالة ترقب، ولا يتنقل إلا داخل منطقته ويعمل من بُعد لصالح شركة معلوماتيّة مقرها في الخارج.

ويقول إنه يتبع "نظافة رقمية" صارمة، عبر استخدام أدوات معلوماتيّة لتجنب تعقبه سواء عبر هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به.

كذلك، يتجنب كاميرات المراقبة في مدينته المجهزة بنظام التعرف على الوجوه، لأنه "كانت هناك حالات أوقف فيها أشخاص بفضل هذه الكاميرات".

تكتيكات أخرى يتبعها الرافضون الالتحاق بصفوف القوات الروسية منها "عدم الإبلاغ عن تغيير عنوان السّكن" و"الإقامة في منطقة نائية التواري في مدينة كبيرة" من خلال تجنب الأماكن التي يمكن الشرطة إجراء عمليات تفتيش فيها. لكن رغم ذلك يبقى القلق موجوداً.

لم يغادر دميتري روسيا عندما كان باستطاعته ذلك، لأنه أراد البقاء مع أحبائه، خصوصاً شريكته التي لديه منها طفل. والآن، أصبحت محاولة المغادرة خطرة جداً، إذ تملك أجهزة الأمن الروسية قوائم بأسماء الأشخاص الذين لم يستجيبوا للاستدعاء حتى يتم توقيفهم على الحدود.

يشعر هذا الشاب بالقلق جراء الشائعات المنتشرة حول احتمال إعلان تعبئة جديدة قريباً، وما يزيد مخاوفه أن مراكز الشرطة العسكرية المكلّفة التعبئة "أصبحت أكثر فعالية" في القبض على المتمنّعين. كما يخشى دميتري أن يتمّ التبليغ عنه.

فإذا قُبض عليه، قد يحكم على دميتري بالسّجن بتهمة "العصيان". يقول "إذا لم أستطع مقاومة الدولة، أفضل الذهاب إلى السجن. وإذا انتهى القتال وانتصرت أوكرانيا، سأبقى هنا في روسيا وسأبذل قصارى جهدي لضمان عدم حدوث ذلك مجدداً".

لدى دميتري أقارب في أوكرانيا لم تسنح له الفرصة للقائهم. ويوضح "قد يكون الأمر سخيفاً، لكن كنت دائماً أحلم بالذهاب إلى كييف، إلى أوديسا، لملاقاة هؤلاء الأقارب. لكنه حلم دمّره رجل واحد، فلاديمير بوتين".