فرنسا تتكبّد أموالاً طائلة جراء استقبال الأوكرانيين الهاربين من الحرب

أربيل (كوردستان 24)- نحو 500 مليون يورو كلفت فرنسا جراء استقبال الأوكرانيين الهاربين من الحرب في بلدهم، لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات لنحو مئة ألف منهم على أراضي البلاد.

وأنفقت باريس أكثر من 490 مليون يورو ضمن خطة استقبال تصفها الداخلية الفرنسية بأنها "غير مسبوقة"، منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الـ 24 من فبراير شباط 2022، تسببت بهروب آلاف الأوكرانيين.

وقالت وزارة الدخلية الفرنسية، إنّ نحو 220 مليون يورو أُنفِقت "في إطار المساعدات المخصّصة للمستفيدين من الحماية الموقّتة" الممنوحة للأوكرانيين، ونحو 260 مليون يورو "للإيواء" و10,1 ملايين "للإقامة النهارية والنقل"، بحسب فرانس برس.

ويشمل "الإيواء" الذي خُصِّص له نصف المبلغ، استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات محددة وأماكن الإقامة الطارئة التي تم تعبئتها أو حتى "غرف ملحقة بمنازل" خُصِّصت للاستقبال في كل مكان من فرنسا.

بالمقابل، أوَت مئات العوائل الفرنسية نحو ثلاثين ألف أوكراني، تقول وزارة الإسكان الفرنسية إنّ نحو 900 من هذه الأُسَر تلقّت مساعدة مالية من الدولة للسكن التضامني، بلغ مجموعها 786 ألفاً و285 يورو.

واستقبلت فرنسا بين 10 آذار 2022 و 30 كانون الثاني 2023، أكثر من مئة ألف أوكراني "80 في المئة منهم من النساء"، بحسب الداخلية الفرنسية.

موضحةً في الوقت ذاته، أنّها سلّمت "تصاريح موقّتة للإقامة" لـ87928ـ أوكرانياً- لا يشمل الرقم الأطفال - خلال هذه الفترة.

تصاريح الإقامة تلك، صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وتسمح للأوكرانيين بالاستقرار في فرنسا في وضع عادي من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ والاستفادة من سلسلة من الحقوق الاجتماعية (الحق في العمل والخدمات الصحية وتعليم الأطفال وغيرها).