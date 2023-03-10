إيطاليا ترسل سفناً لإنقاذ 1300 مهاجر يواجهون الموت في المتوسط

أربيل (كوردستان 24)- أرسل خفر السواحل والبحرية الإيطاليون عدة سفن، الجمعة، لإنقاذ 1300 مهاجر وسط البحر المتوسط، بعد نحو أسبوعين من حادثة غرق عشرات المهاجرين قبالة ساحل البلاد الجنوبي.

وأعلن خفر السواحل في بيان أن ثلاثاً من سفنه "بصدد التدخل على بعد 70 ميلا بحريا (حوالى 130 كيلومترا) جنوب سواحل كروتوني في منطقة كالابريا (جنوب) لإنقاذ قارب كبير على متنه نحو 500 مهاجر".

وتعمل ثلاث سفن أخرى لخفر السواحل على إنقاذ قاربين آخرين على متنهما نحو 800 شخص، ويتواجدان على بعد نحو 180 كيلومترًا جنوب شرق كالابريا، وفق المصدر نفسه.

وبحسب خفر السواحل الذي نشر صوراً تظهر ثلاثة قوارب محملة فوق طاقتها، فإن "عملية الإنقاذ (...) معقدة خصوصاً بسبب العدد الكبير من الأشخاص على متن القوارب".

ومن المتوقّع أن تستمر عمليات الإنقاذ في الساعات المقبلة بدعم إضافي من طائرة وسفينة أخرى، بحسب تقريرٍ لفرانس برس.

وأشارت وزارة الدفاع الإيطالية إلى أنها أعطت أمراً بـ"التدخل الفوري" للسفينة العسكرية سيريو التي "تتجه إلى الموقع في أقرب وقت لتقديم المساعدة".

وغرق قارب قبل نحو أسبوعين قبالة مدينة كروتوني، أسفر عن مقتل 73 شخصاً على الأقل. وفتح القضاء تحقيقاً في المأساة، لا سيما لتحديد أسباب تأخر وصول الإغاثة.

وخلّف الحادث صدمة في إيطاليا، ونظمت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة اجتماعاً لمجلس الوزراء الخميس قرب موقع الغرق.

ووفق وزارة الداخلية، وصل 17592 شخصاً منذ مطلع العام إلى إيطاليا، مقارنة بـ5976 خلال الفترة نفسها من العام 2022 و5995 في العام 2021.

وارتفع عدد المهاجرين الوافدين عبر طريقٍ وسط البحر المتوسط بنسبة 116% في كانون الثاني وشباط مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس).