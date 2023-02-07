"قوارب الموت" تفتك بالمزيد.. ضحايا جدد بينهم سوريون قبالة اليونان

أربيل (كوردستان 24)- ذكر خفر السواحل اليوناني اليوم الثلاثاء أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حين يُعتقد أن 11 آخرين في عداد المفقودين جراء غرق ثاني قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل البلاد خلال الأسبوع الجاري، فيما تستمر جهود البحث وسط الطقس البارد والعاصف.

وقال خفر السواحل في بيان إنه تم إنقاذ 27 في عملية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد رصد قارب مطاطي على صخور على ساحل جزيرة ليسبوس بالقرب من تركيا.

وأوضحت السلطات أنه تم نقل 10 أشخاص على الأقل إلى مستشفى، ويعاني بعضهم من انخفاض في درجة حرارة الجسم بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في الكثير من مناطق اليونان خلال الأسبوع الحالي.

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام يونانية تغطية آخرين ببطانيات سميكة على جانب الطريق بينما يتلقون المساعدة من موظفي الإغاثة.

وأوضح ناجون للسلطات أن القارب كان يحمل نحو 41 وأنه أبحر من ساحل تركيا.

وتساعد سفينتان وطائرة هليكوبتر في عملية البحث وسط رياح قوية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (إي.آر.تي) عن ناجين القول إن المهاجرين من سوريا واليمن والصومال.

وتشكل اليونان منذ فترة طويلة إحدى النقاط الرئيسية لدخول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعبر معظمهم على متن قوارب مطاطية من تركيا في رحلة قصيرة لكنها محفوفة بالمخاطر أودت بحياة الآلاف.

ولقي أربعة مهاجرين، بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليروس في جنوب شرق بحر إيجه يوم الأحد.