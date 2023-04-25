المجلس الأعلى الإسلامي يعلّق على استبدال بعض الوزراء ويؤكّد: السوداني أمام تحدٍّ كبير

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي في الإطار التنسيقي، علي الدفاعي، أن استبدال بعض الوزراء في حكومة السوداني "سيخضع لمعايير مهنية".

وأشار الدفاعي في بيانٍ صحفي،إلى أن السوداني منذ تشكيلة الحكومة، أوصل رسائل مباشرة لحقيبته الوزارية بأن "جميع الوزراء سيكونون مشمولين بالرقابة والمتابعة الجادة في ظل معايير مهنية".

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، إن السوداني "وعد بأن تقدم الحكومة إنجازات وأن تكون حكومة خدمة وهذا يحتاج أدوات نجاح تنفيذية".

وأوضح البيان الذي تابعته كوردستان 24، أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الوزراء خلال ستة أشهر وستقدم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة".

واعتبر الدفاعي أن رئيس الوزراء اليوم "أمام تحدٍّ كبير".

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وقال: "لعل هذه أول خطوة تقوم بها الحكومة العراقية ضمن الصلاحيات التي أعطاها الدستور لها، بأن تستبدل الوزراء استناداً إلى معايير كفائتهم ونزاهتهم والتزامهم بتطبيق البرنامج الحكومي".

ودعا البيان البرلمان العراقي "أن يكون داعماً للحكومة بهذا الخصوص".

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