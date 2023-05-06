الأردن يهدّد بعملٍ عسكري داخل سوريا

أربيل (كوردستان 24)- هدّدت المملكة الأردنية الهاشمية بعملٍ عسكري داخل الأراضي السورية في حال عدم قدرة دمشق على وقف تدفق المخدرات إلى دول الخليج والعالم.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إنه في حال لم نشهد إجراءات فعالة لوقف تهديد تهريب المخدرات لدول الخليج والأردن والعالم، فسنقوم بما يلزم لمواجهته.

وأضاف "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية، ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى العالم".

ويعد الأردن طريق عبور المواد المخدرة إلى أكبر سوق للمخدرات: دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، قادمة من داخل الأراضي السورية.

واعترض الجيش الأردني عام 2022، أكثر من 17000 علبة حشيش و 17 مليون حبة كابتاغون. وتم ضبط 15.5 مليون حبة كبتاغون فقط في عام 2021 بالكامل، بينما تم ضبط 1.4 مليون في عام 2020.

وتقول السلطات الأردنية إن هناك نحو 160 جماعة تعمل في جنوب سوريا، لديهم "تكتيكات جديدة مثل تلك الخاصة بعصابات الجريمة المنظمة، ويستخدمون طائرات بدون طيار ومركبات مخصصة باهظة الثمن.

وفي وقت ما، كانت موجة تلو موجة من اللاجئين السوريين تتدفق عبر الحدود إلى الأردن، أما الآن فتتدفق المخدرات.

وأصبحت المناوشات بين الجيش الأردني وتجار المخدرات أكثر تواتراً، مع تنفيذ عمليات ضبط أكبر.