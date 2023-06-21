المفوضية تكشف أعداد المؤهّلين للتصويت في الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن أكثر من 23 مليون شخص يحقّ لهم التصويت في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في ديسمبر كانون الأول القادم.

وأرجأت السلطات العراقية موعد انتخابات مجالس المحافظات من الـ 6 تشرين الثاني نوفمبر إلى الـ 18 ديسمبر كانون الأول المقبل، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، "من أصل 23 مليون و 367 ألف و81 عراقي يحق لهم التصويت، هناك فقط 18 مليون حدّثوا بياناتهم وجددوا بطاقاتهم الانتخابية".

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء، ستُجرى انتخابات خاصة في الـ 16 ديسمبر كانون الأول، والانتخابات العامة للمقاطعات في الـ 18 من الشهر ذاته.

وأشار جميل إلى أن الاستعدادات جارية، وتم تحديد 7008 مركز اقتراع، تتضمن 47655 محطة.

وفي وقتٍ سابق، دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، المواطنين لزيارة مكاتب المفوضية لتحديث معلوماتهم واستلام بطاقاتهم.

يمكنك قراءة: الإطار التنسيقي يدعو المفوضية لإجراء انتخابات إقليم كوردستان في موعدها

كما أعلنت عن فتح باب التسجيل أمام الأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، اعتباراً من الأول يوليو تموز المقبل ولغاية الـ 30 من الشهر ذاته.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، مع وجود ثلاث محافظات ضمن إقليم كوردستان غير مشمولة بالانتخابات.

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان أبريل 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج.

يمكنك الاطلاع: السلطات العراقية ترجئ موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات

وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو اشراف اي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وحل البرلمان العراقي مجالس المحافظات، استجابةً لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2019، بسبب اتهاماتٍ بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري.