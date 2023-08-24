سیاسة

مسيرة تركية تستهدف خيمة "للعمال الكوردستاني" في سيدكان.. وتقتل 4 أشخاص بينهم قياديان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت خيمة بداخلها مسلحون يبتعون لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سيدكان بأربيل، أسفر عن مقتل أربعة منهم، بينهم قياديان.

وقالت المديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بحسب معلومات مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت في الساعة 4:30 عصر اليوم، خيمة في منطقة ميركسور التابعة لقضاء سيدكان بأربيل".

وأشار البيان إلى أن "الاستهداف أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، اثنان منهما قياديان في حزب العمال الكوردستاني، والاثنان الآخران كانا من الفرق الطبية التابعة للحزب".

يتبع.. 

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