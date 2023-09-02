تحالف القيادة يؤيد عودة الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك

أربيل (كوردستان24)- أعرب أحد زعماء تحالف القيادة السنية عن دعمه لعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك وإعادة فتح مقراته في المدينة، موضحاً أن المحكمة يمكن أن تلعب دوراً في حل هذه القضية.

وقال القيادي في تحالف القيادة السني خالد المفرجي اليوم السبت 2 أيلول 2023 في مؤتمر صحفي عقد في مدينة كركوك حول عودة الديمقراطي الكوردستاني الى المدينة "نحن نؤيد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك لأنه حزب سياسي ومن حقه المشاركة في العملية السياسية في كركوك، لكننا نريد أن تكون العودة بطريقة سلمية وقانونية، وليس بتصادم المواقف السياسية".

وأضاف المفرجي "ان الاحزاب السياسية التي تعارض عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك، تريد استغلال الموضوع لاغراض سياسية انتخابية، وهذا أمر سيء ويعمق الازمة".

ويتألف تحالف القيادة من، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر وتحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وسيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات ضمن انتخابات مجلس محافظة كركوك.

وأوضح القيادي في تحالف القيادة "انهم تحدثوا مع الاطراف السياسية في كركوك وكذلك تحدثوا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لايجاد حل سريع لمسألة عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك".

وأشار المفرجي الى أنه "على رئيس الوزراء ان يلعب دوراً ايجابياً في حل هذه المسألة وإقناع جميع الاطراف السياسية بعودة الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك"، مضيفاً أنه "لدينا العديد من الخيارات لحل هذه المسألة، أحدها رفع القضية الى المحكمة، والمحكمة لديها السلطة ويمكنها أن تلعب دوراً حاسماً في هذه المسألة وحلها، وقد يكون هذا خياراً جيداً".

يأتي هذا بعد أن أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وعدد من مقرات أطراف أخرى في المدينة، لكي تعود الى كركوك وتستأنف نشاطها السياسي، ولكن منذ عدة أيام قام عدد من الاشخاص بنصب الخيام أمام مقر مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، وقطعوا الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل.

منذ أحداث 16 أكتوبر سنة 2017 تدهور الوضع في كركوك وكثرت المشاكل وظهرت ظاهرة المسلحين والعسكريين بعد أن كانت آمنة لسنوات، وهذا لا يخدم مواطني المدينة بسبب عدم وجود أمن واستقرار في المدينة، ويطالب المواطنون في كركوك بعودة الاوضاع الى ما قبل أحداث 16 أكتوبر 2017 لانه كما يقول المواطنون "الحياة الآن صعبة".