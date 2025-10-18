الرئيس بارزاني: علاقات أربيل وبغداد يجب أن تُبنى على أساس الدستور وليس المزاج الشخصي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس بارزاني على ضرورة أن تبنى أي علاقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور، وليس بحسب المزاج الشخصي، مشيراً إلى أن كل الجهود بعد الانتخابات ستُوجه للعمل مع الأطراف المستعدة لفهم وحل المشكلات.

واجتمع الرئيس بارزاني، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، بلفيف من علماد الدين الإسلامي وممثلين عن المكونات الدينية الأخرى في إقليم كوردستان، في قاعة سعد عبدالله في أربيل.

في مستهل كلمته، رحب الرئيس بارزاني بالحضور وأعرب عن سعادته بمشاركتهم، مؤكداً أن الانتخابات تمثل فرصة لكل الشعوب للتعبير عن آرائهم بحرية، إلا أن الواقع في العراق يشهد للأسف تدخلاً كبيراً في هذا الشأن.

وأكد أنه رغم كل الملاحظات، فقد تم اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات من أجل مصلحة كوردستان.

وطالب الرئيس بارزاني الأحزاب في إقليم كوردستان بالحفاظ على الهدوء والانضباط، مشدداً على أن مناصري الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجب ألا يردوا في حال تم تمزيق لوحاتهم الإعلانية.

وخلال كلمته، أشار الرئيس بارزاني إلى أنه لا يمكن القول إن حكومة إقليم كوردستان بلا نواقص، إلا أنها قدمت خدمات كبيرة، خاصة في قطاعات المياه والكهرباء والطرق والأمن والاستقرار.

وأوضح أن بغداد كانت تعتقد أن عدم صرف الرواتب سيؤدي إلى اضطراب شعب إقليم كوردستان وتدهور الأوضاع، إلا أن الشعب بقي صامداً ولم يحدث ذلك، ولهذا نثني عليهم.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، قال الرئيس بارزاني: نأمل أن تتشكل حكومة إقليم كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، وهناك عمل جاد لتحقيق ذلك.

وفيما يتعلق بخطاب الوسطية، قال الرئيس بارزاني: من المهم أن يضطلع العلماء الأفاضل بدور أكبر في تعزيز الانتماء للأرض وحب الوطن، وكذلك في مواجهة ظاهرة المواد المخدرة التي تُعدّ آفة هذا العصر وتهدد بتفكيك أواصر شبابنا، وكل خطوة نحو هذه الغاية هي مبدأ وعقيدة وعمل كل الأديان.

وفي جزء آخر من كلمته، تحدث الرئيس بارزاني عن الانتخابات، مشيراً إلى أن من حق كل شخص أن يصوّت بحرية، لكن من المهم أن يُقدَّر الجهد والخدمة المقدَّمة لمدن كوردستان.

كما عبّر الرئيس بارزاني عن امتنانه العميق لشعب كوردستان الذين صمدوا في وجه ظلم قطع حياة وأرزاق شعب كوردستان، وقال: على الرغم من كافة الملاحظات، إلا أنه من أجل مصلحة كوردستان، شاركنا في الانتخابات.