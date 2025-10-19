إسرائيل تتعرف على هوية جثة رهينة إضافية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الإسرائيلية الأحد التعرف على جثة رونين إنغل، أحد الرهينتين اللذين سلمت حماس رفاتهما مساء السبت للصليب الأحمر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه "أبلغ عائلة الرهينة رونين إنغل" بتسلم رفاته، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو معلنا مرة جديدة أن إسرائيل لن تقوم بـ"أي مساومة" ولن تدخر جهدا "إلى أن تتم استعادة كل الرهائن الذين قتلوا".

وقتل رونين إنغل البالغ 54 عاما في كيبوتس نير عزو عند شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ونقلت جثته إلى قطاع غزة. وأعلنت وفاته في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023.

وكانت زوجته كارينا وابنتاهما يوڤال وميكا اختُطفن أيضا في اليوم نفسه، لكن أُفرج عنهن خلال اتفاق وقف إطلاق النار الأول الذي أُبرم بين إسرائيل وحماس في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد 52 يوما في الاحتجاز.

وسلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء السبت في غزة جثتين، إحداهما جثة إنغل، للقوات الإسرائيلية، قبل أن تُنقلا إلى مركز الطب الشرعي لإجراء عملية التعرف عليهما.

ولم تكن السلطات الإسرائيلية أعلنت صباح الأحد تحديد هوية الجثة الثانية.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين من الحرب التي دمّرت قطاع غزة، كان على حماس أن تفرج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لديها، أحياء أو أمواتا، في موعد أقصاه 13 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفرجت الحركة في الموعد المحدد عن آخر عشرين رهينة أحياء، لكنها أعادت فقط 12 جثة من أصل 28 كانت تحتجزها.

AFP