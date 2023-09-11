رئيس إقليم كوردستان يستقبل السفير الإيراني لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، سفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق محمد كاظم آل صادق، ووفداً مرافقاً له.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أهمية العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية بوصفها جارة مهمة لإقليم كوردستان.

مشدداً على أن الإقليم ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ومطمئناً إلى أنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لجمهورية إيران الإسلامية ينطلق من إقليم كوردستان.

من جهته، أكد السفير الإيراني على أهمية علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، معبراً عن شكره وتقديره لرئيس إقليم كوردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين.

كذلك بحث الجانبان أوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شكل محوراً آخر للاجتماع.