ثاني أغلى لاعب في البريميرليج يعرض نفسه على برشلونة

أربيل (كوردستان24)- يبدو أن أحد أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض الوضع الذي بات عليه مع فريقه الحالي، ليبحث عن حل لأزمته خارج البريميرليج.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز قد سئم سريعاً من تواجده مع تشيلسي المنضم إليه في شتاء 2023 مقابل 121 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن ثاني أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي بعد ديكلان رايس 122 مليون جنيه إسترليني يستهدف الرحيل عن ملعب ستامفورد بريدج بنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة الدولي الأرجنتيني في الانتقال إلى برشلونة، وهو ما دفع وكيله لعرض اللاعب على النادي الكتالوني مؤخرا.

رغم ذلك، فإن الصفقة صعبة للغاية على البارسا، الذي لن يكون قادراً على تلبية مطالب النادي اللندني المالية، حال موافقته على رحيل لاعبه الشاب.

ويملك تشيلسي الكلمة العليا في مستقبل اللاعب صاحب الـ23 عاماً في ظل ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد، ينتهي في حزيران 2032.

ولم يستطع فيرنانديز التألق مع البلوز حتى الآن، خصوصا أن الفريق يعاني بشدة على جميع الأصعدة، فضلا عن بدء حقبة جديدة منذ استحواذ تود بويلي على النادي.